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        Haberler Yaşam Samimiyetsiz pişmanlık gösteren insanların kurduğu 10 cümle

        Samimiyetsiz pişmanlık gösteren insanların kurduğu 10 cümle

        Her insan zaman zaman özür dileyebilir ancak bazı özürler samimi bir dille söylenmeyebilir. Özür dileyip yapılan hatanın sorumluluğunu üstlenilmediğinde bu durum, gerçek bir özür olmaktan çıkabilir. Peki, sizden yalandan özür dileyen insanlar olmuş olabilir mi? İşte, sizin için gerçek bir özür dilemeyen insanların 10 bahanesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:07
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        • 1

          Özür dilemek; bir hata, yanlış ya da incitici bir durumun farkına varıldığında karşı tarafa duyulan üzüntüyü ve samimi bir pişmanlığı ifade etmek anlamına gelir. Ancak bazı insanlar, bu özürü içten dilemeyip bahaneler üretebilirler. İşte, yalandan özür dileyen insanların kullandığı 10 cümleye dair detaylar...

        • 2

          1. ''HER ŞEYİ ABARTIYORSUN''

          Karşınızdaki kişi ''her şeyi abartma, o kadar da büyük bir olay değildi ama özür dilerim'' gibi cümleler kuruyorsa bu özür, gerçek bir özür olarak sayılamaz. Resmi olarak sizden özür dilemiş olsa da bu cümleler sayesinde pişmanlık duymadığı görülebilir. Bununla birlikte, kendi hatalarını meşrulaştırarak suçu size aktarabilirler yani her şeyi yanlış algılayan kırılan kişidir.

        • 3

          2. ''ŞAKA YAPIYORDUM''

          Karşınızdaki kişi saldırgan bir cümle kurduktan sonra bir gülümsemeyle "Gücenme, sadece şaka yapıyordum" diyebilir. Burada karşınızdaki kişi alındığınızı fark ettikten sonra özür dilemek istemediğinden saldırgan davranışının normal olduğunu ve olayları ciddiye aldığınızı gösterme girişiminde bulunabilir. Ancak bu tür sözlerin yarattığı kırgınlık gerçektir ve bu tür özürler hiçbir rahatlama getirmez.

        • 4

          3. ''SENDEN ONLARCA KEZ ÖZÜR DİLEDİM''

          Bu şekilde bir özür dilemede pişmanlık belirtisi olmayabilir yani daha önce çok özür diledim daha ne kadar dileyeceğim alt metni taşıyan bu söylem, özrü etkisiz hale getirir. Söyleyen kişi aslında özür dilenecek bir şey olmadığını ve karşı tarafın geçimsiz davrandığını göstermeye çalışarak manipüle edebilir.

        • 5

          4. ''BELKİ ÖYLE DAVRANMAMALIYDIM''

          Özür dilendiğinde belki veya muhtemelen gibi ifadeler özrün değerini düşürebilir. Yani ''belki de öyle davranmamalıydım'' diyen bir kişi, böyle söyleyerek kırılan tarafın duygularının aslında o kadar önemli olmadığını gösterebilir. Bu cümle daha çok karşı tarafı geçiştirmek için kullanılır ve formaliteden bir özür niteliğindedir.

        • 6

          5. ''ALINMA, BENİ BİLİYORSUN''

          "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, benim böyle birisi olduğumu iyi biliyorsun o yüzden alınmamalısın" gibi cümlelerle kurulan bir özür, her şeyden çok hoş olmayan bir durumdan kurtulma girişimine benzeyebilir.

        • 7

          Bu cümlelerde, karşı tarafın duygularını anlama ve sebep olunan rahatsızlıktan dolayı özür dileme çabası yoktur. Bu, sadece kırılan kişiyi hissettiklerini hissetmekten caydırmaya çalışmanın bir yolu olabilir.

        • 8

          6. ''SENDEN BİR ŞARTLA ÖZÜR DİLERİM''

          Sorunun bu şekilde çözülmesi özür olarak değerlendirilemez. Kıran tarafın, karşısındaki kişiden özür dilemek için şart koyması özürden çok bir tür pazarlık olarak adlandırılabilir. Kırgınlığınız için karşı bir bedel ödemeniz gerektiğinden burada pişmanlık belirtisi olmadığı söylenebilir.

        • 9

          7. SÖYLENDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEMEK

          ''Bana senden özür dilemem söylendi, seni kırmışım'' tarzında bir özür, yetişkinlerin normalde küçük çocuklara bir anlaşmazlığı çözmek için neyi ve nasıl söylemeleri gerektiğini öğretmesine benzer. Bir yetişkinin bu türde bir özür dilemesi içten değildir.

        • 10

          8. ''HER ŞEY İÇİN ÖZÜR DİLERİM''

          Her şey için özür dilemek çok genel dilenen bir özürdür ve ne hakkında dilemesi gerektiğini bilmediğini gösterebilir. Bununla birlikte eylemlerinin sorumluluğu almak yerine bu şekilde özür dileyerek hiçbir eylemlerinin sorumluluğunu almamış olurlar.

        • 11

          9. ''YETER BU KONUDA KONUŞMA''

          ''Üzgünüm tamam mı, bu konuda artık konuşma'' gibi cümlelerle kurulan bir özür zorla dilenen bir özürdür. Yani, özür dileyen kişi hoş ilerlemeyecek olan bir konuşmayı bu cümlelerle önden durdurmaya çalışır. Ayrıca bu yöntemle daha saldırgan davranarak üste çıkar ve kırılan tarafı haksız göstermeye çalışabilir.

        • 12

          10. ''SANA ÖYLE GELDİYSE ÖZÜR DİLERİM''

          Yani kişi normalde suçlu olmadığını düşünüyor ancak kırılan tarafa kırıldığını belirttiği için susturup üstünü kapatmak amacıyla özür diliyor. Bu şekilde suç, kırılan kişinin üzerine yıkılabilir.

        • 13

          ''Bence ciddi bir konu değildi ama sen alındıysan özür dilerim'' gibi cümlelerle alınılan konu küçümsenerek karşı taraftan gerçek bir özür dilemediği görülebilir.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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