Samimiyetsiz pişmanlık gösteren insanların kurduğu 10 cümle

1. ''HER ŞEYİ ABARTIYORSUN''

Karşınızdaki kişi ''her şeyi abartma, o kadar da büyük bir olay değildi ama özür dilerim'' gibi cümleler kuruyorsa bu özür, gerçek bir özür olarak sayılamaz. Resmi olarak sizden özür dilemiş olsa da bu cümleler sayesinde pişmanlık duymadığı görülebilir. Bununla birlikte, kendi hatalarını meşrulaştırarak suçu size aktarabilirler yani her şeyi yanlış algılayan kırılan kişidir.