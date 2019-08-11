Gere, Akdeniz'de kurtardığı 121 göçmeni, Libya dışında bölgeye en yakın güvenli liman olan İtalya ve Malta'ya taşımak için başvuran ancak olumlu yanıt alamadığı için İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bekleyişini sürdüren İspanyol STK gemisini ziyaretinde göçmenlerle sohbet etti.

Gemideki göçmenlere tekneyle yiyecek ve yardım malzemesi de götüren Gere, "Buradaki insanlar için en önemli şey serbest bir limana ulaşmak, gemiden inmek, karaya çıkmak ve yeni bir hayata başlamak." dedi.

Gere, dünyaya "Open Arms" gemisindeki göçmenlere destek ve yardım çağrısında bulundu.

İspanyol Opean Arms isimli STK’ya ait gemiyle mültecilere erzak dağıtan Gere, Cuma günü Salvini ve hükümetini suçlamıştı. Gere, İtalyan hükümetinin mültecileri şeytanlaştırdığını söylemişti.

SALVINI'DEN SERT YANIT

Salvini, "Bu bonkör milyonerin mülteciler konusundaki endişelerini dile getirmesinden dolayı çok memnunuz, ona teşekkür ederiz. O mültecilerin hepsini özel uçağına alarak Hollywood'a götürebilir. Onlara malikanesinde bakar. Teşekkür ederiz Richard!" ifadesini kullandı.

İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni bir güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, içişleri bakanına gemilerin kara sularına giriş izni verme yetkisinden, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.