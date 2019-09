Salon kapılarını Jakuzi ile açıyor

Salon’un 10. yılının ilk konseri için 21 Eylül’de Jakuzi Birlikte Güzel desteğiyle Salon’da sahne alacak.

Jakuzi, Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından 2016 yılında kuruldu. Akıllara kolayca kazınan synthesizer’lar ve Kutay Soyocak’ın vokali ve Taner Yücel’in prodüktörlüğünde ilk albümleri ‘Fantezi Müzik’, ismiyle müsemma olarak, önce Domuz Records tarafından kaset formatında yayımlanmasının ardından, 2017 yılının başında bu sefer Berlin menşeli City Slang Records tarafından yeni şarkılarla birlikte yayımlandı. Yerli sahnenin öne çıkan isimlerinden Jakuzi, ‘Fantezi Müzik’le ‘The Quietus’ ve ‘The Guardian’ gibi prestijli mecralarda kendine yer buldu. Barselona, Paris, Londra, Berlin gibi şehirlerde ve Primavera Club, Donaufest, Synästhesie, Pop Kultur gibi birçok büyük festivalde sahne aldı. Taner Yücel'in sahne ve grup üyeliğinden ayrılıp prodüktör ve besteci olarak bulunduğu Jakuzi, yolculuğuna yeni albümleri ‘Hata Payı’ ile devam etti. Albüm, önceki albümünden daha karanlık bir yolda new-wave, post-punk, darkwave, krautrock ve lo-fi seslerini bir araya topladı. Salon’da gerçekleştirdiği tüm konserlerin biletleri tamamen tükenen Jakuzi, son olarak yeni albümü ‘Hata Payı’nın iki gün üst üste gerçekleşen ilk konserleriyle Salon’da sahne aldı.

STEVE GUNN İLE INDIE-FOLK GECESİ

Geniş bir müzik yelpazesi olan Steve Gunn her yeni albümüyle birlikte müzik yelpazesi daha da genişlemeye devam ediyor. Ablasının kaset arşivinde kaybolmasıyla başlayan müzikle iç içeliği, ilk etapta punk rock ve rap’le yakınlaşmasını sağladı. Genişleyen müzik ufku, onu folk, saykedelik müzik, country, funk ve Hint klasik müziğine kadar götürdü. Bu müzik türleri ve daha fazlasından aldığı ilham, onu 2007 yılında resmi olarak başlayan solo kariyerine doğru sürükledi. Solo kariyerinin hemen öncesinde ise, 2005-2007 yılları arasında Pete Nolan ve Marcia Bassett'ın yer aldığı GHQ isimli grupta çaldı. Sekiz stüdyo albümü sığdırdığı solo kariyeri haricinde; Hiss Golden Messenger, Shawn David McMillen, Mike Cooper, Mike Gangloff ve The Black Twig Pickers gibi isimlerle şarkı ve albümler kaydetti. 2012 yılında, Türkiye’deki ilk konserini 2014 yılında Salon’da veren Kurt Vile’la yolu kesişti. Kurt Vile’ın grubu The Violators’a gitarist kimliğiyle dahil oldu. Bob Dylan ve Bert Jansch'ın 60'lar ortasındaki karakteristik şarkı yazım tekniklerini anımsatan son albümü ‘The Unseen In Between’i 2019 yılının hemen başında ünlü plak şirketi Matador etiketiyle yayımlayan Gunn, 23 Eylül’de sonbahara çok yakışacak bir gece için Salon’a geliyor.

Steve Gunn’dan önce ise 2010 yılında grunge’ın başkenti Seattle’da Austin Crane tarafından kurulan indie-folk projesi Valley Maker Salon’da sahne alacak. Austin Crane’in üniversite tez projesi için varoluşu sorguladığı şarkılar yazmaya başlamasıyla Valley Maker’ın temeli atıldı. Bu şarkılar birikerek, 2015 yılında yayımlanan ilk albüm ‘When I Was A Child’ın temelini oluşturdu. Kehanetler ve kıyamet temasından yola çıkan bu albüm; inanç, zaman ve mekanı metaforlarla sorguluyor.

AVUSTRALYA'NIN SICAK İKLİMİNİ, 60'LARIN SAYKEDELİK POP'UYLA GÜNÜMÜZE UYARLAYAN GRUP: BABE RAINBOW

60’ların özgür ruhunu, saykedelik müziğini, günümüzün neo-psychedelia akımı ile yaşatan Babe Rainbow, ilk dönem teklilerini topladıkları kendi isimlerini taşıyan kısaçalarlarını 2015’de yayımladılar. King Gizzard and the Lizard Wizard'ın beyni Stu Mackenzie’yle çalıştıkları, grubun adını taşıyan ilk albümleri, 2017 yazında yayımlandı. Kozmik ve tropik ögelerin gitar melodilerinde ile birleştiği; J.J Cale, The Grateful Dead ve The Beatles'ın olgunluk dönemi başta olmak üzere 60'lar sonundaki müziğin yaratıcı yüzünü yansıtan şarkılarla dolu bu albümü, geçtiğimiz yıl yayımlanan ikinci albümleri Double Rainbow izledi. Secret Enchanted Broccoli Forest, Peace Blossom Boogy ve Love Forever gibi yer yer folk, boogie ve funk’ın yer aldığı şarkılarıyla Babe Rainbow 26 Eylül’de Salon’a konuk oluyor.

Babe Rainbow’dan önce ise Audioban Selects kapsamında saykadelik pop grubu Palmiyeler Salon’da sahne alacak. Derine, Karbeyaz, Akdeniz, Senden Haber Yok gibi şimdiden klasik olmuş şarkılarını seslendirecek olan grup sahne performansı ve görselliği ile yerli müzik sahnenin dikkat çeken ekipleri arasında sayılıyor.

İSVEÇLİ ELEKTRO POP İKİLİSİ TÜRKİYE'YE İLK DEFA GELİYOR

2003 yılında tanışıp, müzikal anlamda çok fazla ortak noktaları olduğunu fark eden Lyn m ve Alain Frey, 2015 yılının Ocak ayında Elvett’e hayat verdiler. Aynı yıl içinde yayımladıkları ilk teklileri Home, yumuşak elektronika tınıları ve Lyn’in güçlü sesiyle müzikseverlerin beğenisini topladı. Şarkıya eşlik eden video ise Elvett’in ülkemizde önemli bir hayran kitlesine kavuşmasını sağladı. Elektro-akustik olarak tanımladıkları müzikleri, Elvett’i Paléo Festival, Eurockéennes de Belfort ve Printemps de Bourges başta olmak üzere, önemli etkinlik ve festivallere taşıdı. So Easy To Leave Love ve Who Shot First? gibi sevilen şarkılardan oluşan ilk kısaçalarları Who Shot First?'ü yine 2015’te yayımladılar. Mama ve Man isimli iki tekli sığdırdıkları 2018 yılının ardından, şarkılarında yaşattıkları yoğun duyguları 27 Eylül’de Türkiye’de verecekleri ilk konserleriyle Salon’da yaşatacaklar. Elvett konserinin biletleri konserinin biletleri ayakta 60 TL, öğrenci 45 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.