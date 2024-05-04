Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu

Kadınlarda ilk sırayı elde eden İpek Öztosun da çok keyifli bir parkurda yarıştığını ifade ederek, "Güzel bir atmosferde ve havada koştuk. Geçen sene de aynı şekilde 21 kilometre kategorisinde koşmuştum. Genel klasmanda ikinci olmuştum, bu sene birinciliğe yükseldim. Bu da beni ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.