26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'u sallayan depremin ardından vatandaşlar sallantı sürerken bile deprem sigortası yaptırmaya koştu. Bazı sigorta şirketlerinde düne göre DASK poliçesi satışları bugün öğreden sonra yüzde 30 arttı. Sigortacılar özellikle online satılan deprem poliçelerine ciddi ilgi olduğunu belirttiler. Depremin ardından artan poliçe satışları ile DASK poliçelerinde düne göre yüzde 30 artış olduğunu gördeklerini ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Vatandaşlar her zaman olduğu gibi risk gerçekleştikten sonra önlem almaya çalışıyorlar. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Vatandaşlar deprem sigortalarını vakit geçirmeden yaptırsınlar" diye konuştu.
BAZI SİGORTACILAR HATTI KAPATTI
Bazı sigorta şirketlerinin ise depremin ardındın DASK poliçesi satmayı durdurdukları öğrenildi. Sigorta şirketleri risk çok fazla arttığı için bu riski almak istemediler. Bu da vatandaşların şikeyetlerine neden ohdu. Bir çok alanda zorunlu hale getirildiği için Türkiye'de 9.2 milyon hanenin deprem sigortası bulunuyor. Sigortalılık oranı yüzde 52.4 düzeyinde. Ancak bu Türkiye'de hala konutların yüzde 47.6'sının sigortasız olduğu anlamına geliyor.
İSTANBUL'DA FİYAT 77 LİRADAN BAŞLIYOR
|İstanbul ili için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)
|Risk Bölgeleri Primi (TL)
|Yapı Tipi
|Teminat
|I
|II
|III
|Ç/B Karkas
|(100 m2 x 1020 TL) 102.000
|239
|173
|100
|Yığma Kagir
|(100 m2 x 725 TL) 72.500
|294
|214
|199
|Diğer
|(100 m2 x 355 TL) 35.500
|210
|140
|77
9 ADIMDA DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?
1-Depreme karşı bir devlet güvencesi
Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, in lak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.
2-Sahip olmak çok kolay
Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.
3-Alım gücüne uygun aylık primler
Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.
4-İndirim seçenekleri
Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanır. İnşaat ruhsatı tarihine göre ikinci bir indirim uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda ayrıca bir indirim uygulanmaktadır. Bu indirimlerden aynı anda yararlanmak mümkündür.
5-Yeni Bir Hayata Başlangıç
Poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.
6-Anında hasar tespit
Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmiş olur.
7-Kısa sürede karşılanan zarar
Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir.
8-Deprem sonrası hızlı toparlanma
Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, depremin evlerine verdiği maddi zararı hızlı ve kolayca giderme olanağı yakalar. Bu “hayati” olanak, hayatın kısa sürede kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılar.
9-Deprem geçer hayat devam eder
Zorunlu Deprem Sigortası ile geleceğinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız. Sadece bununla kalmaz, olası bir deprem felaketinde, başkalarının da hayatına “yeniden” ışık doğmasına aracılık etmiş olursunuz.
DASK NEYİ KAPSIYOR?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.
“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL’dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
için de geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.
Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.
Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.
Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.
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