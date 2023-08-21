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        Haberler Gündem 3. Sayfa Salıncakta sallanırken maganda kurşunu yüzüne isabet etti! - En son haberler

        Mermi yüzüne isabet etti! Maganda kurşunu bu kez salıncakta yaraladı

        Yorgun mermi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 11 yaşında B. Birsen, salıncakta sallandığı sıradan yüzüne isabet eden mermi nedeniyle yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:24
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        Salıncakta sallanırken maganda kurşunu yüzüne isabet etti!
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        Afyonkarahisar'da babası Mehmet Ali Birsen ile (43) hobi bahçesine giden B. Birsen (11), salıncakta otururken yüzüne isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Afyonkarahisar'da 13 Ağustos'ta oğlu B. Birsen ile fuar alanındaki hobi bahçesine giden Mehmet Ali Birsen, sulama yaparken 5 el silah sesi duydu.

        Bu sırada salıncakta oturan B. Birsen, yüzünün acıdığını belirterek, babasının yanına gitti. Oğlunun yüzünü kan içinde gören Birsen, salıncak kenarındaki mermiyi fark edince çocuğunu hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrolde, merminin B. Birsen'in başı ve şakağını sıyırdığı belirlendi. Tedavinin ardından B. Birsen, taburcu oldu.

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        Birsen'in şikayeti sonrası polis inceleme yaptı. İncelemede yakındaki düğün veya asker eğlencesinden havaya ateşlendiği tahmin edilen merminin, salıncağın üst tentesini delip, B. Birsen'e temas ettikten sonra yere düştüğü tespit edildi.

        "UCUZ ATLATTIK AMA HER ZAMAN BÖYLE OLMAZ"

        Sulama yaptığı sırada 5 el silah sesi duyduğunu anlatan Mehmet Ali Birsen, "Mermi, birkaç saniye sonra yanımıza düştü. Oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Kanaması oldu. Çok acı çektiğini söyledi. Hastaneye götürdük. Düğünlerde eğlenmeyi bilmiyoruz. Yakınlarda düğün ve asker gecesi olduğunun haberini aldık. Doktorlar birkaç santim, belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Tomografi, film çekildi, tetkik yapıldı. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık ama her zaman böyle olmaz. Attığınız mermi havada kalmaz, mutlaka düşüyor. Silah kullananlar, canlar yanmasın, sizin eğlenceniz başkasının yası olmasın" dedi.

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