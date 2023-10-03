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        Haberler Yaşam Saliha İsminin Anlamı Nedir? Saliha İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Saliha isminin anlamı nedir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Saliha adının anlamını biliyor musunuz? Saliha ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:08
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        Saliha isminin anlamı
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        SALİHA ADININ ANLAMI NEDİR?

        Saliha ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Saliha adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Saliha isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        SALİHA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Saliha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Uygun, yakışır, iyi, elverişli.
        • Yetkisi ve hakkı olan.
        • Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan, salih amellerde bulunan.

        SALİHA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

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        Saliha ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Saliha adını koymak caizdir.

        SALİHA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Saliha ismini kullanan 71.326 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Saliha ismini kullanan 12.356 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Saliha ismini kullanan 3.667 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Saliha ismini kullanan 3.057 kişi bulunmaktadır.

        SALİHA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Saliha adındakiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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