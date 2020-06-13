Yıldız Teknopark, proje ortaklığı yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye'nin en büyük sağlık platformlarından birini oluşturmak üzere yola çıktığını duyurdu.
Yıldız Teknopark yürütücülüğünde geliştirilen 'Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Platformu'nun İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık programı kapsamında destek alan 20 projeden biri olduğu açıklandı.
Bu platformun öncelikli hedefinin Covid-19'a yönelik çözümler geliştirmek üzere sağlık inovasyonun sistematik, iş birlikçi ve geniş katılımlı yönetilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı ve Platform Koordinatörü İsa Turgut İnci, "Proje ile ülkemizdeki en geniş katılımlı sağlık platformlarından biri oluşturulacak. Yenilikçi fikirlere sahip akademisyenler, bireyler, girişimciler ile çeşitli ölçeklerden yatırım şirketleri, üniversiteler, teknoparklar/teknokentler, kuluçka merkezleri ile TÜSEB, MÜSİAD, gibi STK'lar ile Bayer gibi kuruluşlar ve yatırımcılar projenin ve platformun paydaşı olacaklar. Sağlık inovasyonu faaliyetleri tarafların koordinasyonu, yüksek düzeyde farkındalık ve iş birliği içerisinde yürütülecek, mükerrer faaliyetler birleştirilecek ve hızlandırılacak. Nitelikli girişimlerin fonlama ve ticarileşme süreçleri kısalacak" dedi.
COVID 19 HACKATHON'U
Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ülke çapında yenilikçi fikirlerin hızla planlanması amacıyla bir Covid-19 Hackathon'u düzenlenmesi de planlanıyor.
Hackathon sonucu ortaya çıkan başarılı fikir sahiplerinin, girişimciler, platform üyesi şirketler kamu otoritesi ile paylaşılacak, hızlıca değer yaratmaları için yatırımcılarla işbirliği içinde ürün ve hizmet geliştirmelerinin önü açılacak.
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