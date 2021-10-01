Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde bir süredir uygulanan KDV indirimi, 30 Eylül itibariyle sona erdi.
Temmuz ayında bu indirimler 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu düzenlemeyle KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen hizmetler şunlar olmuştu:
- İş yeri kiralama hizmeti
- Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
- Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri
- Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler
- Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı
- Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri
- Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri
- Halı ve kilim yıkama hizmetleri
- Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı
- Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
- Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri
- Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
- Nane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)
KDV oranı 30.09.2021 tarihine kadar yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen mal ve hizmetler ise şunlar olmuştu
- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri
- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri
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