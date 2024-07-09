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        Haberler Yaşam Sakız gerçekten 7 yıl boyunca midede mi kalıyor? Sakız sindirimine dair uzmanlar bakın ne diyor!

        Sakızın sindirilmesi: 7 yıl boyunca midede kalıyor düşüncesi efsane mi gerçek mi?

        Sakız çiğnemek keyifli bir alışkanlık olabilir, ancak yıllardır süregelen bir efsane var: Sakız yutulduğunda, midenizde tam 7 yıl boyunca kalır mı? Uzmanlar bu yaygın inanışın ardındaki gerçekleri açıklıyor ve sindirim sürecine dair önemli bilgiler paylaşıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:00
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        • 1

          Çocukken büyüklerimizin sıkça uyardığı bir konu vardı: "Sakızı yutma, yedi yıl boyunca midende kalır!" Peki, bu gerçekten doğru mu? Sindirim uzmanları, sakızın vücudumuzda nasıl işlediğini ve bu popüler efsanenin ne kadar geçerli olduğunu ele alıyor. İşte detaylar..

        • 2

          "40 SAAT SÜRÜYOR"

          Cleveland Clinic'in Ohio'daki İnsan Beslenmesi Merkezi'nde kayıtlı bir diyetisyen olan Julia Zumpano'ya göre, yanlışlıkla bir iki tane yutmuş olanlar için, yutulan sakızın vücudumuzdan çıkması yedi yıla yakın bir zaman almıyor. Zumpano konuya ilişkin, "Sakızın sindirim sisteminizden geçmesi ve dışkı yoluyla dışarı atılması, tıpkı yiyeceklerin yaptığı gibi 40 saat sürer" dedi.

        • 3

          BÜTÜN OLARAK BAĞIRSAKLARA GEÇİYOR

          Bununla birlikte, aslında sakızı sindirmiyoruz. Duke Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gastroenterolog olan Dr. Nancy McGreal, "Vücudumuz sakızdaki bazı ürünleri sindirecek enzimlere sahip değil" dedi. "Dolayısıyla, eğer yutarsanız, bağırsak yolunuzdan bütün olarak geçer."

        • 4

          Bu, sakızı yuttuğunuzda, tıpkı sindirilmemiş mısır parçalarında olduğu gibi (lif oranı yüksek olduğu ve selüloz kaplamaya sahip olduğu için sindirilemeyebilir, bu da parçalayacak enzimlerden yoksun olduğumuz anlamına gelir), onu bütün olarak dışkınızla dışarı atacağınız anlamına gelir.

        • 5

          YALNIZCA TATLANDIRICILAR SİNDİRİLİYOR

          Cleveland Clinic'e göre sakız, reçineler, emülgatörler ve yumuşatıcılar gibi gıda dışı bileşenler içeren sakız bazı adı verilen ve sindirilemeyen yapay bir üründen yapılır. Bununla birlikte, vücudumuz sakıza eklenen tatlandırıcılar gibi diğer bazı bileşenleri sindirebilir.

        • 6

          YUTMAK RİSKLİ Mİ?

          McGreal, "Eğer bir ya da iki parça sakızsa, muhtemelen kimsenin başına istenmeyen ya da olumsuz bir şey gelmeyecektir" dedi. Illinois Zehir Kontrol'e göre, az miktarda sakız yutmak bir soruna neden olmaz, ancak büyük miktarlar "kusma, kabızlık, karında şişkinlik ve ağrıya veya bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere" yol açabilir.

        • 7

          Bununla birlikte, Zumpano, sakız yutmanın nadir durumlarda, bir kerede çok fazla yendiğinde bağırsaklarda tıkanmaya neden olabileceğini söyledi. Örneğin Pediatrics dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede, sakız yuttuktan sonra yemek borusu veya bağırsak tıkanıklığı gelişen üç çocuk vakası bildirilmiştir.

        • 8

          RİSK HER YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ

          Ancak bu tıkanıklıklar sadece çocuklarda görülmüyor. ACG Vaka Raporları Dergisi'nde 2020 yılında yayınlanan bir vaka raporunda, son üç yıldır günde 25 adet nikotin sakızı yuttuğunu itiraf eden 53 yaşındaki bir kadının kolonoskopisinde kalın bağırsağın girişindeki bir kese olan çekumuna 30 adet sakız sıkıştığı ortaya çıkmıştır.

        • 9

          Yazarlar şunları yazmıştır: "Hastaları sakız yutmak yerine atmaya teşvik etmenin, her ne kadar açık olsa da, günlük büyük miktarlarda sakız kullanan hastalar için gerekli olduğuna inanıyoruz."

        • 10

          İSHAL RİSKİNİ ARTIRIYOR

          McGreal ayrıca, şekersiz sakızlarda sıklıkla bulunan bir şeker olan sorbitolün çok fazla yutulmasının, bağırsaklara su çektiği için başta ishal olmak üzere sindirim sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

          Kaynak: Live Science

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