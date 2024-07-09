YUTMAK RİSKLİ Mİ?

McGreal, "Eğer bir ya da iki parça sakızsa, muhtemelen kimsenin başına istenmeyen ya da olumsuz bir şey gelmeyecektir" dedi. Illinois Zehir Kontrol'e göre, az miktarda sakız yutmak bir soruna neden olmaz, ancak büyük miktarlar "kusma, kabızlık, karında şişkinlik ve ağrıya veya bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere" yol açabilir.