Sakın bunu yapmayın! Virüs ve siğil yayıyor, zehir saçıyor!
Tırnak en zehirli atıktır. Virüsler dahil tüm atıklar, tırnak yoluyla dışarı atılır. Tırnaklarınızı kesinlikle yemeyin! Araştırmalar, dünya nüfusunun yüzde 30'unun bunu yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki tırnak yemenin sanıldığından çok daha fazla zarar veren sonuçları var. Kendinizi sık sık tırnak yerken buluyorsanız şu an bu alışkanlığı bırakmak sizin için en iyi zaman olabilir. Tırnak yemeyi neden bırakmalısınız? İşte tırnak yemenin bilinmeyen 6 zararı...
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Birçok kişide görülebilen tırnak yeme hastalığı nedeniyle parmaklarda, tırnaklarda ve tırnak etinde doku hasarı görülebilir. Tırnaklar çoğunlukla şekilsiz ve hasarlı durumdadır. Tırnak yeme alışkanlığı aynı zamanda ağız yaralanmalarına, diş sorunlarına yol açabilir.
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Cilt enfeksiyonları ve mantar oluşumu gelişebilirken yedikleri tırnağı yutan kişiler, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına da yakalanabilir. Tırnak bölgesinde bulunan virüs ve mantarların ağız içi mukozası ile teması, ikincil enfeksiyonlara yakalanma ihtimalini artırır. Örneğin; tırnak yeme alışkanlığı olan kişilerde siğil enfeksiyonuna sıkça rastlanır.
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Vücut odaklı tekrarlayıcı davranışlar içinde yaygın olarak görülen tırnak yeme alışkanlığının nüfusun yüzde 20 ila 30'unda görüldüğü tahmin ediliyor. Kimi tahminlere göre 100 çocuktan 40’ı ve genç nüfusun yaklaşık yarısı tırnak yeme sorunu yaşıyor.
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TIRNAK YEME HASTALIĞININ (ONİKOFAJİ) ZARARLARI NELERDİR, HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?
Onikofaji olarak tanımlanan tırnak yeme hastalığı, parmak, tırnak ve tırnak etrafındaki dokunun hasarlanmasına dolayısıyla zaman içinde şekil bozukluğuna yol açabilir. Tırnak ve çevresindeki dokunun kötü görünmesi, kişinin kendisini kötü hissetmesine, kaygılanmasına, öz güveninin azalmasına neden olarak sosyal hayatını olumsuz anlamda etkiler.
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Uzun dönemde ise tırnak yatakları zarar görür ve bunun sonucunda tırnak düşebilir. Tırnak yiyen kişinin tırnaklarını yutması durumunda, mide enfeksiyonu gibi rahatsızlıkların görülme ihtimali oldukça yüksektir. Tırnakların sürekli olarak ağız ile temasına bağlı olarak pek çok enfeksiyon hastalığı oluşur. Çene ekleminde ve diş yapısında bozulmalar olabilir. Maloklüzyon olarak bilinen çenenin normal şekilde kapanmaması gibi durumlar gelişebilir.
Tırnak yeme hastalığı yani onikofaji ruh sağlığı açısından duygusal gerginlik ve sosyal utanca neden olabilmektedir. Trikotilomani (saç yolma bozukluğu) ve kompulsif deri yolma gibi diğer alışkanlık bozuklukları ile ilişkilendirilmektedir.
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Aynı zamanda tırnak yeme hastalığı, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklarla da bağlantı olabilir:
Obsesif - kompulsif bozukluk (OKB )
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
Karşı gelme bozukluğu (ODD)
Ayrılık kaygısı bozukluğu
Tourette sendromu
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Ayrıca tırnak yeme hastalığı fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir. Neden olabileceği hastalıklar şu şekilde sıralanır:
Isırılan tırnakların yutulmasından kaynaklanan mide enfeksiyonları,
Tırnak plağının (onikomikoz) ve çevresindeki derinin (paronişi) mantar enfeksiyonları,
Diş kökü erimesi,
Bağırsak parazit enfeksiyonları
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İşte tırnak yemenin bilinmeyen 6 zararı...
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Dişlerinize zarar verebilir
Dişleriniz tırnaklarınızdan çok daha sert olsa da tırnak yemek, dişlerinizde ve hatta diş etlerinizde kalıcı hasara neden olabilir.
Dişleriniz ve tırnaklarınız arasında sık sık gıcırdatma olursa, dişlerinizin kırılmasına veya çatlamasına sebep olur. Ayrıca dişlerinizin yerinden kayma veya gevşeme gibi düşme olasılığını artırabilir.
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Ağız kokusuna neden olabilir
Ellerinizi sık sık yıkasanız da tüm mikropları ve kiri tırnaklarınızdan çıkarmak neredeyse imkansızdır. Bu da tırnaklarınızın altında saklanan bakterilerin tırnak yerken ağzınıza daha kolay ulaşabileceği anlamına gelir.
Bu bakteriler ağzınızda kalıp çoğalarak diş eti hastalığına ve ağız kokusuna neden olabilir.
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İshale yol açabilir
Ağzımızda yaşayan bakteriler yeterince zararlıdır, ancak tırnak yerken aldığınız mikroplar sonunda bağırsaklarınıza ulaşabilir.
Bu mikroplar, karın ağrısı ve ishale neden olabilecek mide-bağırsak enfeksiyonlarına sebep olur.
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Üşütmeye daha yatkın hale getirebilir
Yüze dokunmayı sağlayan herhangi bir aktivite, vücudumuza hastalığı yayma şansımızı artırır. Hatta birçok insan bilinçaltında tırnaklarını yemeye devam edip bunun farkına bile varmazlar.
Bu durum soğuk algınlığı virüsü gibi mikrobiyal temasa daha yatkın oldukları anlamına gelir. Böylece vücudunuz üşütmeye yatkın bir hale gelerek enfeksiyonlara karşı savunmasız olur.
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Yüz siğillerine neden olabilir
Tırnaklarınızı ısırmak, tırnaklarınızın etrafındaki deride siğillere neden olan virüslerin girebileceği mikroskobik kırılmalara da neden olabilir.
Bu virüsler daha tırnaklarınızı ısırırken yüzünüze geçebilir. Böylece özellikle dudakların yakınında yüz siğillerine yol açabilir.
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Kronik baş ağrılarına neden olabilir
Tırnaklarını ısıran kişilerde bruksizm veya kasıtsız dişleri gıcırdatma, sıkma gibi durumlar çoğalabilir.
Bruksizmi olanlar çene ağrısı, gergin kaslar, yüz çevresinde ağrı ve kronik baş ağrıları yaşayabilir.
Tırnak yeme alışkanlığını durdurmak bir gecede çözülecek bir durum değildir. Ancak bunu yapma dürtüsüne karşı koymanıza yardımcı olacak yollar vardır. Örneğin; tırnak yemenizi engelleyecek acı bir tada sahip özel ojeleri kullanabilirsiniz. Eğer baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almayı ihmal etmeyin.