Basit ama hayat kalitenizi artırıyor! Bilmeniz gereken 9 pratik bilgi
Bazı bilgiler önemsenmese de çoğu zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Gündelik yaşama dair pratik bilgiler gün geldiğinde işinizi oldukça kolaylaştırabilir. İşte bu bilgilerden ilginizi çekecek olanları bir araya getirdik. İşte bilmeniz gereken 9 pratik bilgi...
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Bazı basit bilgiler sizleri de çok şaşırtsa da oltukça işe yarayabiliyor. İşte hayat kurtaran 9 pratik bilgi...
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1- Hıçkırık tuttuğu zaman 15 saniye kadar nefesinizi tutun ve 3 kere yutkunun. Kısa sürede geçecektir.
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2- Yediğiniz acıdan ağızınız yandıysa su içmek yerine ekmek içi ya da domates yerseniz duyduğunuz acının geçtiğini fark edeceksiniz.
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3- Yemeklerden önce dişlerinizi fırçalarsanız daha az yemek yiyebilirsiniz.
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4- Deodarantınızı sabah yerine geceden sıkarsanız, gün içinde daha az terlersiniz.
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5- Ütü suyunun içine biraz parfüm sıkarsanız çamaşırlarınız mis gibi kokacaktır.
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6- Kahve buzu kalıplarında dondurup sütün içine atabilirsiniz.
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7- Alınan 3 dakikalık soğuk duş 40 size 40 kalori yaktırır.
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8- Uyuyamıyorsanız, vişne uykusuzluk için en güzel çözümlerden biridir.
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9- Evden makyajsız çıktığınız günlerde havuç yiyerek yüzünüze renk gelmesini sağlayabilirsiniz.