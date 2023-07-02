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Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

Giriş: 02.07.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı
AA

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanına yeni transferlerden Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar ve Muhammed Akarslan da katıldı.

Taşkın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ellerinde geçen seneden kalan çok güzel bir iskelet kadro olduğunu söyledi.

Yönetim kuruluyla beraber yürüttükleri istişare süreci sonunda yeni transferleri kadrolarına katmaya devam ettiklerini aktaran Taşkın, "Şimdi yavaş yavaş geliyorlar. Transferde yüzde 40-50'lik bir mesafe aldık. Yüzde 50'lik bir dilim daha olduğunu düşünüyorum. Her mevkiye ikişer oyuncu istedik. Her oyuncunun da aynı seviyede olmasını istedik. Geçen sene kadro derinliğinden muzdarip idik ama bu sene bunu çok doğru bir şekilde, doğru kadro mühendisliği yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen sezonu göreve geldiği 22. haftadan itibaren değerlendiren Taşkın, sezonu güzel bir şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Play-off'ta ilk turda elenmelerine rağmen karakterli bir oyun sergilediklerini belirten Taşkın, "Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum ama bu sene inşallah daha güçlü bir Sakaryaspor olarak hedefe daha emin adımlarla giderek çünkü herkesin seviyesi aynı, herkes sıfır puanla yarışa başlayacak. Sakaryaspor isim olarak hep yarışmacı takımdır. Bu sene yarışmaya daha da fazla katkı sağlayacağız. İlk baştan itibaren yarışmanın içinde olan bir hüviyette olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, taraftarın gücünü fazlasıyla hissettiklerini ifade ederek takımlarını iyi tanıyan bir taraftara sahip olduklarını dile getirdi.

Çok güçlü bir Sakaryaspor oluşturmak istediklerini yineleyen Taşkın, en az 5 transfer yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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