Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk.46 Rotman), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Roshi, Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Erdi Dikmen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Candeias, Atila Turan, Fofana (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Ceylan, Souza
Goller: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Dino (Sakaryaspor), Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Cihan Topaloğlu, Dk. 84 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 60 Emir Ortakaya, Dk. 82 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)