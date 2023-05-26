Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta yarı finalistler belli oldu. Bodrumspor'un ardından Eyüpspor da play-off yarı finaline yükseldi. İstanbul ekibi, normal süresi golsüz sona eren maçta Sakaryaspor'u uzatmanın son bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek yarı finale kaldı.

YARI FİNALDE BODRUMSPOR-EYÜPSPOR KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından 1. Lig yarı finalinde Bodrumspor ile Eyüpspor eşleşti. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finali çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve o mücadeleyi de kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

Bodrumspor ile Eyüpspor arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin ilk maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Eyüpspor'un evinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Play-off finali ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

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