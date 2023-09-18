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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Sakaryaspor - Bodrum: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor - Bodrum: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Bodrumspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:38
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’a 2-0 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar

        9. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahası içine gönderilen top, Sakaryasporlu Rotman’a çarparak ağlarla buluştu. 0-1

        21. dakikada Sakaryaspor’da topla buluşan Sinan Kurt ceza sahası dışından vurduğu şutu auta gönderdi.

        74. dakikada gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mohammed, meşin yuvarlığı auta gönderdi.

        85. dakikada sol kanattan atağa kalkan Sakaryaspor’da topla ilerleyen Kasongo’ya Bodrumsporlu Celustka’nın müdahalesi hakemin sarı kartıyla neticelendi.

        90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Gökdeniz Bayrakdar topu ağlarla buluşturdu. 0-2

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