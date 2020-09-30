Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Setaltı Mahallesi bölgesindeki çalışmalara, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis dalgıçlar ve İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Çalışmaları izleyen Muhammet B'nin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Adapazarı ilçesinde dün serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, Muhammet B. ise kaybolmuştu.