Sakarya'da 4 kişilik aile mantardan zehirlendi

AA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Karagöl Yaylası'ndaki ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen İ.D. (68), S.D. (65), M.D. (36) ve A.D. (13) aniden rahatsızlandı.

AA'nın haberine göre; komşularının yardımıyla Taraklı Devlet Hastanesine götürülen ailenin mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

İ.D. ve S.D. Taraklı İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulurken, durumları daha ağır olan M.D. ve A.D. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.