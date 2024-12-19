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        Haberler Gündem Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:47
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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Ankara Caddesi'nde ışıklı dönel kavşakta A.K. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan A.K. kontrolündeki otomobil, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü A.K. ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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