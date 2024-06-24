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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da denize girmek yasaklandı

        Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine bugün de izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:55
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        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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        Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için Kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.

        Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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        #sakarya
        #deniz
        #yasak
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