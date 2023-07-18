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        Sakarya'da bir mahallede şap karantinası başlatıldı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle bir mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:31
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        Sakarya'da bir mahallede şap karantinası
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        Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kumköprü Mahallesi'ndeki bir işletmede, şap hastalığı şüphesiyle hayvanlardan numune alındı.

        AA'nın haberine göre, inceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler bölgede tedbir alırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

        "TEDİRGİN OLUNACAK BİR DURUM YOK"

        Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, endişe edilecek bir durumun olmadığını, ekiplerin olaya müdahale ettiğini söyledi. Mahallede karantina uygulaması başlatıldığını aktaran Karaduman, "Aşılama çalışmaları devam ediyor. Tedirgin olunacak bir durum yok. Şu anda mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak yasaklandı" dedi.

        "HAYVANLAR ARASINDA BULAŞICI ÖZELLİĞE SAHİP"

        Karaduman, şap hastalığının, hayvanlar arasında bulaşıcı özelliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Hayvandan insana geçmez. Şap hastalığını, insanın grip rahatsızlığı gibi düşünebiliriz. Ağızda, burunda ateşlenme olur, yaralar oluşur. Bu yaralardan dolayı hayvan yem yiyemez. Yem yemediği için zayıflamaya başlar, sürekli kilo kaybına uğrar" diye konuştu.

        *Fotoğraf: İHA

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        #şap karantinası
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