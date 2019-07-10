Svetlana Savchenkova, "Çocuğum bile olsa iletişim kuramıyorum, insanlarla çalışamıyorum. Çocuğumun yüzüme dokunmasına izin vermiyorum. Kocamla ilişkim de kötüye gitti. Beni öpmüyor bile çünkü iğrenç ve her yıl daha da kötüye gidiyor. Korkarım ki ailemiz dağılacak" açıklamasında bulunmuştu.