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        Haberler Gündem Sahte pasaport ve perukla kaçış son buldu!

        18 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü, peruk ve sahte pasaportla yakalandı

        Sakarya'da hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (55), polis ekipleri tarafından başında peruk ve sahte pasaportla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:09 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:09
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        Sahte pasaport ve perukla kaçış son buldu!
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        Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.’nin yakalanmamak için peruk taktığı, aile görünümünde yanında O.B. (29) ve S.Ş. (49) isimli 2 kişiyle birlikte İstanbul'dan Sakarya’ya geleceği bilgisine ulaştı.

        Önlem alan polis ekipleri, E.Ş. ve yanındaki 2 kişiyi il girişinde durdurdukları otomobilde yakaladı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 46 gram Afyon sakızı, E.Ş.’nin fotoğrafının bulunduğu İranlı A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport, 1 ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 445 TL ele geçirildi. E.Ş.’nin yakalanmamak için peruk taktığı belirlendi.

        Yapılan araştırmada, E.Ş.’nin ayrıca 13 Mayıs 2024 ve 9 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul’dan organize ettiği 2 ayrı uyuşturucu sevkiyatında, toplamda 869 gram metamfetaminin Sakarya’ya gönderildiği olayların da şüphelisi olduğu tespit edildi.

        E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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