DHA

Şüphelilerin otomobillerini bırakıp, koşarak kaçtıkları ve polisin de peşinden yakalamak için koştukları anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde, yaşanan kovalamaca sırasında bir polisin belindeki tabancayı çıkarıp, şüphelileri öyle kovaladığı yer aldı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.