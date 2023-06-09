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İstanbul'da sahte göz ameliyatıyla SGK'yı dolandıran 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir operasyona imza atıldı. Buna göre bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlarda ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin edildiğini belirleyen ekipler, bu bilgilerle hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında doktorların da olduğu 28 şüpheli yakalandı

Giriş: 09.06.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Akıllara durgunluk veren sahtekarlık: SGK'yı böyle dolandırdılar! - Son dakika haberler
AA

İstanbul'da, göz ameliyatı yapılmış gibi gösterilerek SGK'yı dolandırdıkları belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

40 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlarda ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin edildiğini belirleyen ekipler, elde edilen bu bilgilerle hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterildiğini tespit etti. Ekipler, bu yöntemle kayıt oluşturup ameliyat masraflarının SGK'ya fatura edilerek kurumun yaklaşık 63 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, aralarında doktor ve hastane yöneticilerinin de olduğu 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette götürülürken adreslerinde bulunamayan 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

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