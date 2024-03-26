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        Haberler Gündem Güncel Sahte deterjan üreten imalathaneye baskın: Tonlarca ele geçirildi

        Sahte deterjan üreten imalathaneye baskın: Tonlarca ele geçirildi

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sahte deterjan üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi. İmalathanede 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:55
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        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
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        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti.

        Yapılan aramalarda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #sahte deterjan
        #gaziantep
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