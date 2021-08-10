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'Şahsiyet', bu gece heyecan dolu 7. bölümüyle ekrana gelecek. Agâh herkesten sakladığı sırların ortaya çıkmaması için yeni oyunlar kurmaktadır fakat onun bile bilmediği bir şey vardır; değişen şahsiyeti sürpriz cinayetler işlemesine sebep olacaktır.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in 7. Bölüm Tanıtımı;