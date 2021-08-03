Agah işlediği cinayetlere yenilerini ekliyor

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek. Agâh işlediği cinayetlere yenilerini eklerken eski dostu Cemil'in karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.