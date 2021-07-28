Show TV'de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in altınca bölüm tanıtımı yayınlandı.
"ONUN MAHKEMESİNİ BEN KURACAĞIM!"
Agâh'ın ormanda başka bir adamı daha öldürdüğü tanıtımda Nevra'nın sorguladığı kişi dikkat çekiyor. Cemil'in sözleri ise amacının ne olduğu konusunda akıllarda soru işareti oluştururken olaylarla ilgisi merak konusu oluyor.
ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?
Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen beşinci bölümünde Agâh'ın Ateş'in havuzuna bıraktığı cesedi bulan Nevra, bir şok daha yaşadı. Davadan alınma riski olmasına rağmen Nevra, cesedin üzerindeki mesajı yok etmeyerek cesur bir harekette bulundu. Nevra'nın bu hareketi, güven kazandı ve davadan alınmadı. Deva, Agâh'ın eski dairelerinden birine kız arkadaşıyla beraber gidince gerilim arttı. O sırada evde olan Agâh, ne yapacağını bilemezken Deva ve kız arkadaşı, kapıyı açamayınca geri döndü. Havuzdaki cesedin ardından ormanlık alanda üzerinde mesaj olan bir ceset daha bulundu. Cinayetleri işlediği düşünülen kişinin aslında katil olmadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi. Tepkiler sebebiyle bir açıklama yapmak zorunda kalan Cinayet Büro, basın toplantısı düzenledi. Agâh'ın işlediği cinayetlerin sayısı artarken olayların Kambura ile bir ilgisi olduğundan şüphelenilmeye başlandı. Nevra ve Tolga başkomiser, Kambura'ya gitti. Agâh'ın kızı Zuhal'in yeni başladığı işte patronu, Agâh'ın Kambura'dan tanıdığı çıktı. Üstelik öldürmek istediği hedeflerinden biriydi. Tüm ilçenin ev yaktığı hikayeyi dinleyen Nevra, olayı Tolga'ya da anlattı ancak Kambura'ya gittiklerinde inceledikleri raporlarda yangının kendiliğinden çıktığı yazıyordu. Hikayeyi anlatan Selim de tehdit edildiği için anlattıklarını yalanladı. Agâh, hedeflerini tek tek öldürmeye devam ederken Nevra'nın olayı çözüp çözemeyeceği heyecanla bekleniyor.
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.
Şahsiyet, yeni bölümüyle 3 Ağustos Salı saat 23.15'te Show TV'de!
İşte Şahsiyet'in 6. Bölüm Tanıtımı;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!