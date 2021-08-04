Şahsiyet'in 7. yeni bölüm fragmanı yayında. Cinayetlerin hız kesmeden işlenmeye devam ettiği tanıtımda kedi kostümü giyen kişinin Agâh olup olmadığı merak konusu oluyor. Polislerin harekete geçtiği anlarda gerilim yükselirken, "Nevra, Agâh'ı yakalayabilecek mi?" sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.

ŞAHSİYET’TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen altıncı bölümünde Cemil'in karanlık yüzü ortaya çıkmaya başladı. Cemil ve Cinayet Büro'dan Firuz'un konuştuğu dakikalar dikkat çekti. Agâh, Ufuk'u bulmak için harekete geçti. Deva, kız arkadaşıyla birlikte bir internet sitesi açma hazırlığına başladı. Cinayetleri işleyen katile karşı hayranlık duyan Deva'nın, bu siteyi açmasının nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Olayı araştırmak için Kambura'daki yanan eve giden Nevra ise karşısında Ufuk'u buldu. Ufuk, Nevra'ya evi yaktığını itiraf etti. Ufuk, gözyaşları içinde yaptıklarını anlatarak tutuklanmak isterken itirafıyla Nevra'yı şoke etti. Agâh'ın öldürdüğü Nazif'in cesedi evde bulunurken olay yerine polislerden önce Ateş gitti ve fotoğraflar çekti. İtirafın ardından Ufuk, Nevra'nın elinden kaçmayı başardı. Eve dönüp intihar etmek için hazırlık yapan Ufuk'un karşısına onu arayan Agâh çıktı. Agâh'ın planı Ufuk'u öldürmekti ancak finalde son anda fikrini değiştirip onun intihar etmesine yardım etmeye karar verdi.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 10 Ağustos Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 7. Bölüm Tanıtımı;