Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, trafik kazası geçirdi.

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Instagram hesabından otomobilinin fotoğrafını paylaşan Sahra Işık; "Dümdüz yolumda giderken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum. Dua edin, bebeğim iyi olsun" ifadelerini kullandı.