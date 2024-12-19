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        Haberler Magazin Sahra Işık, trafik kazası geçirdi: Dua edin - Magazin haberleri

        Sahra Işık, trafik kazası geçirdi

        Emekli voleybolcu Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Işık, bebeği için takipçilerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:52
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        Hamile Sahra kaza geçirdi
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        Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, trafik kazası geçirdi.

        Instagram hesabından otomobilinin fotoğrafını paylaşan Sahra Işık; "Dümdüz yolumda giderken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum. Dua edin, bebeğim iyi olsun" ifadelerini kullandı.

        Sahra Işık, 2019'da İdris Aybirdi ile evlenmişti.

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        #Sahra Işık

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