Sahra Işık, trafik kazası geçirdi
Emekli voleybolcu Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Işık, bebeği için takipçilerinden dua istedi
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, trafik kazası geçirdi.
Instagram hesabından otomobilinin fotoğrafını paylaşan Sahra Işık; "Dümdüz yolumda giderken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum. Dua edin, bebeğim iyi olsun" ifadelerini kullandı.
Sahra Işık, 2019'da İdris Aybirdi ile evlenmişti.