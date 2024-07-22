Sahneye çıkmaya hazır: Demokratların muhtemel Başkan adayı Kamala Harris kim?

ABD'de haftalardır devam eden tartışmaların sonucunda Başkan Biden yarıştan çekildiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle Trump'ı yenebilecek bir performans gösteremeyeceğini düşünen birçok Demokratın ısrarlı çağrılarıyla çekilen Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek açıkladı.

Demokrat Parti'nin önemli aktörleri, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yeni Başkan adayı olması için hızla etrafında birleşti. Bu, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nden bir ay öncesinde başka herhangi bir adayın kendisine ciddi bir şekilde meydan okumasını zorlaştırabilecek bir destek gösterisi.

Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?

Parti içinde beklenen şok

Başkan Joe Biden'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasından ve Harris'i aday olarak desteklemesinden sonraki saatlerde Harris, desteğini artırmak için önemli Demokratları aramaya başladı. Kısa sürede eski Başkan Bill Clinton, eski Demokrat başkan adayı Hillary Clinton gibi parti liderlerinden ve merkezci Yeni Demokrat Koalisyonu ve Kongre İlerici Grubu'nun başkanları gibi tepedeki kritik liderlerden güçlü destek aldı.

REKLAM

Ancak aralarında eski Başkan Barack Obama, eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in de bulunduğu diğer bazı isimler Biden'ın yerine kimin geçeceği sorusuna sessiz kalarak Harris ve müttefiklerinin hala yapacak işleri olduğunu gösterdiler.

Şok geçiren pek çok Demokrat, partilerini Harris'in arkasında hizaya sokmak için hızla harekete geçti. Bazı kıdemli Demokratlar pazar günü meslektaşlarını telefonla arayarak hem Biden'a desteklerinin bir işareti olarak hem de parti içinde daha fazla 'çirkin' çekişmenin önüne geçmek için Harris'i açıkça desteklemeye çağırdı.

REKLAM

Kamala Harris kimdir?

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde Oakland, Kaliforniya'da, Hindistanlı bir kanser araştırmacısı Shyamala Gopalan ile Jamaikalı bir ekonomist Donald Harris'in iki çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Anne ve babası UC Berkeley'de lisansüstü eğitimlerini sürdürürken tanışmış ve kampüste aktif olan sivil haklar hareketine duydukları ortak tutkuyla birbirlerine bağlanmış. Doğduktan sonra küçük Kamala'yı bebek arabasıyla protestolara götürmüşler.

Harris çocukken hem Siyah Baptist kilisesine hem de Hindu tapınağına giderek hem "Güney Asyalı" hem de "Siyah" kimliklerini benimsedi. Harris daha sonra otobiyografisinde "Annem iki siyah kız yetiştirdiğinin çok iyi farkındaydı ve bizim kendine güvenen, gururlu siyah kadınlar olarak yetişmemizi sağlamaya kararlıydı" diye yazdı.

Çocukken Hindistan'ı ziyaret etmiş ve Hindistan'ın bağımsızlığı için savaşan üst düzey bir devlet görevlisi olan büyükbabası ile kırsal bölgeleri dolaşarak yoksul kadınlara doğum kontrolünü öğreten bir aktivist olan büyükannesinden büyük ölçüde etkilenen Harris, annesinin McGill Üniversitesi'nde öğretmenlik ve Jewish General Hospital'da kanser araştırmacısı olarak işe girmesinin ardından Montreal'de ortaokul ve liseye devam etti.

REKLAM

Liseden sonra Harris, Washington, D.C.'deki prestijli bir üniversite olan Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi okudu ve Alpha Kappa Alpha kız öğrenci birliğine katıldı.

Harris, San Francisco'da hukuk fakültesinde öğrenimine devam etti.

1990 yılında baroya kayıt olduktan sonra Oakland'daki Alameda County savcılığına bölge savcı yardımcısı olarak atandı.

1994 yılında Harris, o dönemde eyalet meclisinin başkanı olan ve Harris'ten 30 yaş büyük olan Kaliforniya siyasetinin güçlü isimlerinden Willie Brown ile sevgili oldu. Brown, Harris'i Kaliforniya İşsizlik Sigortası Temyiz Kurulu ve Tıbbi Yardım Komisyonu'na atadı. Bu görevlerle birlikte Harris, savcılık maaşına ek olarak yılda yaklaşık 80 bin dolar kazandı.