Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben de bir farklılık yaratmak istedim ve keçi aldım. Keçi insanlarla yaşayabiliyor, çok cana yakınlardır. İsmi Zeytin" dedi.