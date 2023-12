REKLAM advertisement1

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Şahin ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Şahin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞAHİN ADININ ANLAMI NEDİR?

ŞAHİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Şahin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş.

Ağaran şafak.

Sık, katı, pek.

ŞAHİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şahin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şahin adını koymak caizdir.

ŞAHİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şahin ismini kullanan 75.498 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şahin ismini kullanan 13.052 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şahin ismini kullanan 4.307 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şahin ismini kullanan 3.818 kişi bulunmaktadır.

ŞAHİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Şahin ismindeki kişilerin yaşamında vazgeçemeyeceği şey özgürlüğüdür sınırlamalardan ya da rutinden hoşlanmazlar. Monoton bir yaşam sürmemek için her yolu denerler. Her zaman kendini geliştirme ve yenilik peşinde koşarlar. İkili ilişkilerinde partneri hoşgörülü, alçak gönüllü, destekçi ve fedakar biri olmalıdır. Sürekli kendisine destek olmalıdır. Aile hayatına çok değer verirler, çocukları ve eşi her şeyden önce gelir.

Olumlu yönleri

Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı.

Olumsuz yönleri

Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen.

ŞAHİN İSMİNE BENZER İSİMLER

Şahin isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

İçinde Şahin geçen isimler

Şahiner , Gülşahin , Erşahin , Şahinbey , Şahinalp , Şahinhan , Özşahin

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Şahistan , Şahi , Şahittin , Şahid , Şahinkan , Şahinter , Şahinbay

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Şahabettin , Şahan , Şahap , Şahsine , Şahzade , Şahadet , Şahabeddin

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Mahin , Şahin , Uluşahin

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Mihin

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Şabeddin , Şahadettin , Şahadeddin , Şahidüddin

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Şaban , Şehriban , Şerafettin , Şemsettin , Şervan , Şirvan , Şemseddin

Şahin ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Şahine , Şahika , Şahizar , Şahabettin , Şahsenem , Şahsine , Şahsene , Şahnaz , Mehin , Behin , Bihin , Ruhin

