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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu

        Antalya'da sahilde gömülü insan iskeleti bulundu

        Antalya'da, sahilde iskelet parçaları ihbarı ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, gömülü insan iskeleti buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:16
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        Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu
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        Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde sahilde iskelet parçaları gördüğünü ihbar etti.

        Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, gömülü halde kemikler olduğu belirlendi.

        İNSAN İSKELETİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılan iskeletin bir insana ait olduğu tespit edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından insan iskeletinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

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