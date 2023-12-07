Antalya'da sahilde gömülü insan iskeleti bulundu
Antalya'da, sahilde iskelet parçaları ihbarı ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, gömülü insan iskeleti buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde sahilde iskelet parçaları gördüğünü ihbar etti.
Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, gömülü halde kemikler olduğu belirlendi.
İNSAN İSKELETİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılan iskeletin bir insana ait olduğu tespit edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından insan iskeletinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.