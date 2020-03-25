Sahibi, yaptığı açıklamada, "İş yeri kapısından içeri girdiğimde köpeğimin yerde yattığını gördüm ve kan kaybından öldüğünü düşündüm. Ancak yakınına geldiğimde nefes alıyordu ve üzerinde olan şeylerin ejderha meyvesi olduğunu gördüm. Yediği meyveler..." dedi.