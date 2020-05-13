HABERTURK.COM

Komedyen Şahan Gökbakar, karantina günlerinde sosyal medya hesabından mutfakta sergilediği hünerleriyle adından söz ettiriyor.

Koronavirüs salgınına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan Gökbakar, normalleşme süreci içerisinde AVM ve kuaförlerin açılmasıyla insanların oluşturdukları kuyruğu eleştirdi.

"İŞ EVDE DEĞİL, KAFADA ÇÖZÜLÜYOR"

Ünlü komedyen evinin bahçesinde otururken verdiği bir pozu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Siz sıra olun AVM'lerde, kuaförlerde meç attırın. Biz yaktık ateşimizi bekliyoruz. Evdeyiz. "Öyle evim olsa ben de çıkmam" diyenler, öyle de olsa böyle de olsa çıkarsınız. İş evde değil, kafada çözülüyor.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!