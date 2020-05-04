Komedyen Şahan Gökbakar, 2015 yılında Selin Gökbakar ile dünyaevine girdi. Deniz Efe ve Ela adında 2 çocuğu olan çiftin mutlu evliliği sürüyor.
Gökbakar, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs sangınına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.
Bu dönemi evde eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte geçiren komedyen, sosyal medya hesabından vaktini nasıl değerlendirdiğini de sevenlerinin beğenisine sunuyor.
"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYORSUN"
Geçtiğimiz gün Instagram'dan eşinin fotoğrafını yayınlayan komedyen, "Karımtina günleri. Karantinada her geçen dakika daha da mı güzelleşiyorsun ne? Övdüm seni birtanem. Hadi bugün hanımları övme günü olsun" ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
"EKRANA YAKLAŞINCA KOKUSU DA GELİYOR"
Bu süreçte vaktinin büyük bir kısmını mutfakta geçiren komedyen, yaptığı ekmekleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Yeni çıktı. Ekrana yaklaşınca kokusu da geliyor" diyerek hünerlerini sergilemişti.
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