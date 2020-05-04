"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYORSUN"

Geçtiğimiz gün Instagram'dan eşinin fotoğrafını yayınlayan komedyen, "Karımtina günleri. Karantinada her geçen dakika daha da mı güzelleşiyorsun ne? Övdüm seni birtanem. Hadi bugün hanımları övme günü olsun" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.