Şahan Gökbakar ile Murat Şeker polemiğe girmişti

Malum, geçtiğimiz hafta film sektöründe önemli bir gelişme yaşandı.

Disney Plus, orijinal içerikli Türk filmlerini ve dizilerini platformdan kaldırdı.

Şok etkisi yaratan bu kararın, son dört yıldır izleyici kaybına uğrayan sinema salonlarına etksinin ne ölçüde olacağı merak ediliyor.

Disney Plus için film çekmeyi planlayanlar başka dijital platformlara yönelir mi?

Elbette yönelenler olacaktır.

Filmlerini sinema salonları için çekmek isteyenler de olacaktır.

Bunun oranı, eylülde başlayacak olan yeni sinema sezonunda ortaya çıkacaktır.

Bu keskin kararın sinema salonlarına etkisinin ne olabileceğini yapımcı - senarist - yönetmen Murat Şeker ve senarist - yönetmen Ali Tanrıverdi ile konuştuk. Şeker'in Şahan Gökbakar ile girdiği polemik üzerine de konuştuk.

• Sinema sektöründeki yeni gelişmelere geçmeden önce yeni filminiz 'Aşk Mevsimi'nden söz edelim...

Murat Şeker... Evet, geçen yıl tam da bu zamanda Kos’ta Yunanistan’daydık. Sen de oradaydın ama orada yaşadıklarımızı bir daha anlatmak lazım. Çünkü biz Kos'ta film çekerken o sıralarda Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim vardı. İki ülke arasında gerilim yaşanırken orada “Biz dostuz” diye film çekmeye çalışıyorduk. Güzel günlerdi... Bizi biliyorsun mevsimlik işçi gibi olduğumuz için yine yaz geldi ve film setine çıkmak üzereyiz.

Murat Şeker... Biz platformlara birebir içerik üreten bir şirket olmadığımız için direkt bizi bağlayan bir şey yok ama tabii ki yaptığımız filmleri sinema salonlarında gösterimden çıktıktan sonra dijital platformlara veriyorduk. Yani vizyon sonrası gösterim için dijital platformlar bizim için bir gelir kaynağıydı ama burada yayın hayatı aksayacakmış gibi gözüken Disney Plus. Disney Plus, dijital platformlardaki tek marka ya da tek platform değil, diğerleri de var; Netflix, Amazon Prime, BluTV. BeIN, HBO var. Bize nasıl yansır? Aldığını geri vererek yansır ama biz daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Şiddetle karşı çıktığımız bir durum vardı. Dijital platformlar sinemanın ikâmesi değil, onun yerine konulabilir bir şey değil. Belki televizyonun olabilir. Çünkü evde tüketilen izleme biçiminin yerine konulabilir ama sinema doğası gereği toplu halde yapılan sosyal bir aktivite.

"GİŞENİN EN GÜZEL YANI DEMOKRATİK YAPISI"

• Dijital platformlar da "Ne çekerseniz getirin yayınlayalım" demiyordur. Onların da izlenirlilik anlamda mutlaka beklentisi vardır...

Murat Şeker... Tabii ki... Bir de gişenin en güzel tarafı demokratik bir yapı olması. Beğenenler ve beğenmeyenler... Konu kapanmıştır. Biraz da zaten her yönetmenin, her yapımcının, her oyuncunun yüzleşmesi gereken bir arenadır. Bizde televizyon dizileri, televizyon yıldızları ve hatta televizyon sektörü ve dizi sektörü o kadar hâkim güç ki... Belirleyici oluyor. Aslında sinema, uzun yıllardır televizyon dizilerinin yanında yan sanayi gibi, bazen filika gibi... Zor durumda filikaya atlıyorsun ve en azından hayatını kurtarıyorsun. Bir dizi yayından kalktığında, o oyuncu için o sene geliri yok ama bir film oluyor ya da başka bir şey oluyor, bu filika. Hem de yılların getirdiği donanımlı bir filika. İçine ne konulacağını herkes biliyor. Bilenler, bu işin uzmanları hep hayatta kalıyor. Titanic batsa da filikası olanlar yoluna devam ediyor. Biz bazılarına “Dikkat edin demiştik” diyoruz sonra bunu dediğimiz için kötü oluyoruz ama bizim filikamız sağlam. Çünkü sinema bu demokratik ve halka direkt ulaşan yapısıyla her sanatçının yüzleşmesi gereken bir ortam. Yapıyorsun ve halk sana bir şeyler söylüyor. Hep konuşuyoruz ya rakamların bir dili var. Filmin tarzına göre bir film için 500 bin izleyici müthiş bir rakamken bir film için rezalet olabiliyor. Sadece harcanan para olarak değil, o isimler, o televizyon yıldızları bir araya gelmiş. Sonra şunu görüyorsun; televizyon yıldızısın ama halkta o kadar bir etkin yok. O kutuların konulduğu evlerde bir efektin var ama para vererek kimse seni görmek istemeyebiliyor. Ya da tam tersi, hiç ummadığın birisini sinemada halkın ne kadar çok sevdiğini görüyorsun ama onlar televizyonda kendine yer bulamıyor. Bunun örneklerini geçmiş dönemlerde çok fazla gördük.