Gündemi yakından takip eden komedyen Şahan Gökbakar, Instagram'ın hikaye kısmına eklediği paylaşımla hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi.

Şarkıcı Sıla, koronavirüs nedeniyle hayranlarına moral vermek için sosyal medyadan canlı yayın açarak konser verdi.

Şarkıcı, konser bitiminde bağlantıyı kapattığını sandı ancak platformun hala açık olduğunu görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı.

Gökbakar da şarkıcının taklidini yaparak çektiği videoyu Instagram' hesabından yayınladı.