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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya alarak koronavirüsten korunmaya çalışıyor.

CANLI YAYIN ŞOKU

Türkiye'de de tedbir alan ünlü isimlerden biri olan Sıla, önceki akşam Instagram'dan hayranlarına moral vermek için canlı yayın açarak konser verdi.

Instagram'da canlı yayınla hayranlarıyla buluşan Sıla, konser bitiminde bağlantıyı kapattığını sandı ancak yanıldı. Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik ise yüzüne böyle yansıdı.

AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Sıla, çıkan haberler sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Sıla'nın o paylaşımı:

Uzatmadan, yekten söyleyeyim; heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından... Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta.

Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük, geçtik buna ama ah o fesat beri durur mu, o fesat! İşte biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız.

Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Daha başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe'de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın, biz de şahit olmayalım mı?

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