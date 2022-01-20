Polemiğe Şahan da katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki gün önce yaptığı açıklamada, "İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullandı.

FIRAT TANIŞ'TAN TEPKİ

İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." paylaşımını yaptı.

"KIRDIĞIM TÜM SANATÇI DOSTLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ekrem İmamoğlu, Tanış'ın bu paylaşımından sonra ise, "Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken 'Tiyatro yapıyorlar' dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." açıklamasında bulundu.

Daha sonra ünlü oyuncu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, gün içinde bir düzenbazlığı anlatırken 'tiyatro' sözcüğünü kullanmıştı. Eleştirmiştim. Haklı bulduğunu, özür dilediğini yazmış. Zarafeti için kendisine teşekkür ederim." mesajını yayınladı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: BU LAFLARIN HİÇBİRİ HAKARET İÇERMEZ

İmamoğlu ile Tanış arasında geçen diyalog sonrasında polemiğe dahil olan komedyen Şahan Gökbakar da konuyla ilgili görüşlerini ifade etti:

'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'Bırakın şov yapmayı!' lafına şovmenler, 'Ya, resmen kıvırıyorsun!' lafına dansçılar, "Ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?

Bu kervana 'Artistlik yapma!' lafına artistler, 'Bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık...' gibi laflara komedyenler gibi devam eder, durur... Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence...