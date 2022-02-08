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Son dönemdeki zamların ardından birçok sanatçı ve siyasetçi, Twitter'dan elektrik faturalarını gündeme taşıyarak, şikayetlerini dile getirmişti.

Bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Daha önce "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyeyim... Siz düşünün rakamı!" ifadelerini kullanan Gökbakar, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasına ait bir faturayı yayınladı.

Ünlü komedyen '#şükürbugündedoyduk' etiketiyle gönderisine şu notu düştü:

Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?

Gökbakar'a bir destek de yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'tan geldi. Saylak, "Her ilçeye meclis lokantası açılsın..." mesajını paylaştı.