Ünlü isimler ve siyasetçilerden fatura tepkisi

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrasında artan fiyatlara tepki gösterdi. Cem Yılmaz "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" dedi. Cem Yılmaz'ın bu tepkisinin ardından birçok siyasetçi ve sanatçı da öncelikle elektrik faturalarını gündeme taşıyarak, fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Siyasetçi ve sanatçılar Twitter'dan fiyat artışları ve faturalara tepki gösterdi. Sanat ve siyasette birçok isim, Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla son dönemde yapılan zamlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Paylaşılan o mesajlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.

Şahan Gökbakar: Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!!

Şamil Tayyar:

Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil.

Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor.

Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez.

Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem.

Abdullatif Şener:

Varsa yoksa elektrik faturası. Hayat tek bundan ibaret değil.

Doğalgaz, telefon..

Zeytin, peynir, sıvı yağ, patates, soğan, tüp, çay, şeker..

Simit olmuş 3 TL.

Her Allahın günü akaryakıta zam..

Önceki liderler yapsa neler denirdi?Gün bir, öğün üç.

Gel de işin içinden çık..

Armağan Çağlayan: Meraklı ve gergin bekleyiş bitti. Geçen ay 450 TL olan elektrik faturası bu ay 732 TL geldi.

Servet Kocakaya: Elektrik faturası diyoruz da bu ödediğimiz gerçekten elektrik parası mı? Yani elektrik için ödenecek ücret bu kadar olamayacağına göre bu ödediğimiz(ödeyemediğimiz) şey neyin parası?

Lütfü Türkkan: Bırakın boş gündemi. Evde bir ampul ve bir buzdolabı çalıştırdığı halde 400 lira elektrik faturası gelen vatandaşı, konuşun. Kardı, balıktı, geçin bu boş işleri…

Cemal Enginyurt:

Benzine zam yapıldı diyoruz,

İmamoğlu balıkçıda yemek yiyordu.

Mazota zam geldi diyoruz,

Sedef Kabaş hakaret etti.

Otogaza zam geldi diyoruz,

Sezen Aksu kutsala saldırdı.

Elektrik faturası el yakıyor diyoruz,

Bay Kemal suçlu.

İşiniz gücünüz algı yaratma,

Millet artık yemiyor.