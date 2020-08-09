"KARICIĞIMA YENİ TARZ YAPTIK"

Evde 90'ıncı gün şerefine, karıcığıma yeni tarz yaptık. Bir kadına her saç yakışır mı kardeşim? Evet hanımlar, yıpranan saçlarınızı kökten uca canlandırmak için işte size hayat kurtaran 3 tavsiye; Yarım çay bardağı zerdecal ile.... diye devam edermişim.