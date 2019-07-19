Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Zengo' adlı karakterinin filmini yöneterek senarist, oyuncu ve yapımcılık kariyerine yönetmenliği de ekledi.

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, sahibi oldukları Çamaşırhane Film ile ilk kez kendi filmlerinin dışında bir filmin yapımcılığını üstlendi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şunları söyledi; 'Size Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filmini 'Zengo' yu takdim ediyorum. Hem yazan, hem oynayan hem de espri yeteneği çok sağlam olan bir kadın komedyen. İnşallah bu güzel ülkede başarılı olmuş nice kadın komedyenlere bir yenisi daha eklenecek. Çorbasında tuzumuz varsa ne mutlu... Eminim beni sevdiğiniz gibi uzun yıllar onu da severek takip edeceksiniz... Çekimlerine yarın başlıyoruz ve inşallah 'Recep İvedik 6' dan birkaç ay sonrada 'Zengo'yu izliyor olacağız... Bekleyin bizi, güldürmeye geliyoruz...