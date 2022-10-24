"Sağlıkta şiddet en önemli sorunumuz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlık-Sen Siirt Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendika olarak her zaman ülkenin birliği ve geleceği için çalıştıklarını söyledi.
Dünyada ve Türkiye'de sendikal mücadelenin tarihsel süreciyle ilgili bilgi veren Durmuş, sağlık çalışanlarının elde ettiği kazanımlardan 3600 ek göstergeye değindi.
Durmuş, şöyle konuştu: "Nedir 3600 ek gösterge? Emekli olduğunda emekli maaşı ve tazminatının artması demek. Yani maaş 2 bin lira, emekli tazminatımız 75-80 bin lira artar. Her zam yapıldığında da doğrudan artan önemli bir kazanım. Bu konuda tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren kapsayıcı, geniş bir düzenleme yapıldı. Eksikliklerin giderilmesi için de 2 hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme yaptık. Yılbaşında bu konuda düzenlemeler Meclis'e gelecek. Yani 3600 ek gösterge kapsamı dışında kalan, unutulan ve göz ardı edilen diğer hizmet sınıflarımızdaki arkadaşlarımızın da bu düzenlemeden faydalanmalarını sağlayacağız."
"NEREDEN GELECEĞİ BELLİ OLMAYAN BİR KURŞUNUN HEDEFİ OLMAK ASLA İSTEMİYORUZ"
Sağlıkta şiddete de değinen Durmuş, hastanelerde, sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin güven duygusu içerisinde sunulmasını istediklerini belirtti.
Durmuş, "Sağlıkta şiddet bizim en önemli sorunumuz. Nereden geleceği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmak asla istemiyoruz. Orada şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Sağlık çalışanlarına kalkan eli, sıkılan kurşunu bu milletin vicdanına ve değerlerine kalkan bir el, sıkılan bir kurşun olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunu milletle çözmek gerekiyor. Milletin, tüm sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşların sağlıkta şiddete karşı duruş sergilemesi gerekiyor. Bununla alakalı çok önemli ve kapsayıcı yasal bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.
Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, bu süreçte kendilerine destek sunan üyelere teşekkür etti.
Tek liste ile gidilen seçimde Eviz yeniden Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı seçildi.
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