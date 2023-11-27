Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı

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Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Caddesi´nde alkollü bir kişinin merdivenlerden düştüğü ihbarı aldı. Kısa sürede caddeye giden sağlık personeli yolda Mehmet K.´ya hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu. Mehmet K.´nın gösterdiği eve giden sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti. Merkezin, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesi üzerine araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlık çalışanlarına hakaret etti. Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte demir sopalarla 3 sağlık çalışanına saldırarak darbetti.

Sağlık ekiplerinin telsiz anonsuyla `beyaz kod´ vermesi üzerine olay yerinden kaçan şüpheliler, gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan sağlık çalışanları M.A., A.K. ve G.Y., olay yerine gönderilen başka bir ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Düşen kişiye ise başka bir ambulans gönderildi. Şüpheli baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.