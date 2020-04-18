18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu geceyarısı dünyanın dört bir yanından yüzlerce sanatçı koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için eşi benzeri görülmemiş bir konser verecek. Kuratörlüğünü Lady Gaga'nın yaptığı konsere sanatçılar evlerinden bağlanıp şarıkılarını seslendirecek.
Uluslararası alanda en geniş katılımlı sivil hareketlerden biri olan Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen ‘One World: Together at Home’ konseri Türkiye saatiyle bu gece yarısından sonra sabaha karşı 03.00'da başlayacak. Konser Global Citizen’ın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube'dan izlenebilecek.
1985’te düzenlenen Live Aid’den bu yana görülen en büyük yıldızlar karması olacak konser Ortadoğu, Kuzey Afrika, Asya Pasifik, Fransa, Kuzey Amerika ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 bölgede canlı olarak yayımlayacak. Yayın 8 saat sürecek.
Stephen Colbert, Jimmy Kimmel ve Jimmy Fallon'ın sunacağı muhteşem etkinliğe 100'den fazla sanatçı katılacak.
İşte o isimler:
ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BECKY LYNCH • BEN PLATT • BILL AND MELINDA GATES • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRAUN STROWMAN • BRIDGET MOYNAHAN • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HENRY GOLDING • HOZIER • HUSSAIN AL JASSMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • THE KILLERS • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • PIERCE BROSNAN • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • THE ROLLING STONES • SAM HEUGHAN • SAM SMITH• SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SASHA BANKS • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • XAVIER WOODS • ZUCCHERO
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