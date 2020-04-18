Bu geceyarısı dünyanın dört bir yanından yüzlerce sanatçı koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için eşi benzeri görülmemiş bir konser verecek. Kuratörlüğünü Lady Gaga'nın yaptığı konsere sanatçılar evlerinden bağlanıp şarıkılarını seslendirecek.