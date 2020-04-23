23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede sağlık personelini virüsten korumak amacıyla iş birliği yaptı.
Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında sürecin en başından itibaren çalışmalar gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yaptı.
Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilecek olan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin, ihtiyacı olan hastanelere teslim edileceği kaydedildi.
Kovid-19 testleri sırasında sağlık personelini korumak için üretilen entübasyon kabininin, entübasyon operasyonu sırasında hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruduğu ve bu sayede sağlık çalışanının örnekleri güvenli bir şekilde alabileceği belirtildi.
Her kullanımdan sonra da kabinin içinin bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte edildiği açıklandı. Biyolojik örnek alma kabininin ise, hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanıldığı bilgisi verildi.
Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında sağlık çalışanlarına özel olarak üretilecek kabinlerin ilerleyen günlerde hastanelere teslim edilmesi hedefleniyor.
Anadolu Gurubu, daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 milyon TL kaynak ayırdığını ve 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.
Türk otomotiv sanayisinde, Tofaş, Ford Otosan ve Oyak Renault gibi firmalar da sağlık çalışanları için bir süredir ekipman üretiyor.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!