AA

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede sağlık personelini virüsten korumak amacıyla iş birliği yaptı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında sürecin en başından itibaren çalışmalar gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yaptı.

Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilecek olan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin, ihtiyacı olan hastanelere teslim edileceği kaydedildi.

Kovid-19 testleri sırasında sağlık personelini korumak için üretilen entübasyon kabininin, entübasyon operasyonu sırasında hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruduğu ve bu sayede sağlık çalışanının örnekleri güvenli bir şekilde alabileceği belirtildi.

Her kullanımdan sonra da kabinin içinin bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte edildiği açıklandı. Biyolojik örnek alma kabininin ise, hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanıldığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında sağlık çalışanlarına özel olarak üretilecek kabinlerin ilerleyen günlerde hastanelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Gurubu, daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 milyon TL kaynak ayırdığını ve 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.

Türk otomotiv sanayisinde, Tofaş, Ford Otosan ve Oyak Renault gibi firmalar da sağlık çalışanları için bir süredir ekipman üretiyor.

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